Autenticação de dois fatores no portal da Segurança Social para empresas a partir de hoje

As empresas vão passar a ter, a partir desta quinta-feira, um sistema de autenticação reforçada através de dois fatores para acederem ao portal da Segurança Social.

Esta funcionalidade que tem como objetivo "reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais dos seus utilizadores" já está disponível para os cidadãos, que a podem utilizar de forma opcional e que se tornará obrigatória a partir de 12 de maio.

No caso das empresas, a dupla autenticação passa a estar disponível a partir de hoje, tornando-se obrigatória também a partir de 12 de maio.

"Esta medida alinha o portal da Segurança Social com as melhores práticas internacionais de cibersegurança e visa garantir uma proteção robusta contra acessos não autorizados", adianta uma nota publicada no 'site' do instituto em 14 de janeiro.

A autenticação de dois fatores é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso.

Deste modo, além da palavra-passe é preciso inserir no portal da Segurança Social um código temporário que será enviado para um dos contactos validados: telemóvel ou e-mail.

Neste sentido, a Segurança Social apela aos cidadãos e empresas que validem os contactos "para que a transição seja suave e para evitar a interrupção do seu acesso ao Portal quando a obrigatoriedade entrar em vigor" e ativem já a dupla autenticação.

"A ativação prévia permite que valide e confirme os seus contactos de segurança (e-mail e telemóvel) atempadamente, garantindo que estão corretos e atualizados", acrescenta na mesma nota.

Também o portal das Finanças passou a contar, desde 09 de julho de 2025, com um sistema de autenticação reforçada para os contribuintes entrarem na sua página pessoal, através do envio de um SMS com um código de verificação.