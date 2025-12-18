Autoeuropa fecha 70 dias para atualizar linha de montagem do novo modelo

A Autoeuropa vai parar 70 dias além das paragens habituais para manutenção, reestruturação e eletrificação da fábrica de Palmela. Os trabalhadores aceitaram o recurso ao lay‑off.A administração apresentou o calendário de 2026, "que inclui paragens significativas", escreve o Eco. A suspensão adicional deverá decorrer de 19 de dezembro a 12 de janeiro, para além dos períodos normais.A empresa propôs várias medidas (encerramento temporário, redução de atividade, lay‑off, AE17/AE15), mas os trabalhadores defenderam a manutenção do atual horário (AE19) e dos rendimentos (salário base e subsídio de turno). No pré‑acordo, a Autoeuropa garante 28,4% do salário e subsídio de turno em lay‑off, sendo que os restantes 25% serão compensados por down days pagos pela própria empresa. De recordar que em 2024 a empresa também suportou parcela relevante durante uma paragem similar.As intervenções preparam a produção do novo T‑Roc híbrido e a transição para o futuro ID.Every1 100% elétrico, com chegada prevista em 2027. Incluem uma nova unidade de pintura para substituir fornos a gás por secagem elétrica. O plano de descarbonização conta com 30 milhões de euros de apoios comunitários para alavancar um investimento de 300 milhões..Greve Geral: Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa prevê grande adesão na fábrica