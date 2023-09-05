Autoeuropa. Trabalhadores com 95% do salário durante lay-off

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa e a administração da empresa acordaram o pagamento de 95% dos salários durante a paragem de produção na unidade fabril de Palmela. A unidade da Volkswagen vai parar a produção durante nove semanas, devido à escassez de componentes provenientes de um fornecedor da Eslovénia..De acordo com o comunicado da CT da Volkswagen Autoeuropa, durante o lay-off, os trabalhadores terão direito "a 95% do salário base mais subsídio de turno", incluindo os chamados down days [designação do período em que a produção regular pode parar e o trabalhador não recebe um dia normal de salário], "que serão retirados proporcionalmente até um máximo de seis [down days] durante o período de lay-off"..Acresce, ainda, o pagamento do prémio mensal de assiduidade no valor de 40 euros durante a paragem da produção, "sem critérios de absentismo"..A produção na Autoeuropa vai parar entre 11 de setembro e 12 de novembro. Além destas garantias, a administração da unidade fabril comprometeu-se em não fazer "cortes no prémio de objetivos [dos trabalhadores] nos items afetados pelo lay-off". E ficou assente entre o CT e a administração "a garantia de regresso dos trabalhadores temporários quando a produção reiniciar".."Chegamos a um meio-termo e foi isso que conseguimos", afirmou Rogério Nogueira, coordenador da CT da Autoeuropa, em declarações transmitidas pela RTP.