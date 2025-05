Automóveis. Luxo e eletrificação de mãos dadas na Rolls-Royce 

Tendo passado por Portugal para se "apresentar" a jornalistas e potenciais clientes, na zona de Cascais, o Spectre impressiona pelas dimensões, em primeiro lugar. Com 5453 mm de comprimento, quase atinge as três toneladas de peso total (2975 Kg), mas isso não é impeditivo para prestações bastante velozes e decididas, respondendo com entusiasmante fulgor à maior pressão do acelerador. Tudo isto feito, no entanto, com relativa serenidade, fruto do trabalho dos engenheiros para que as acelerações ou travagens sejam compensadas pela suspensão, de forma a que a carroçaria esteja sempre "plana". Neste sentido, dinamicamente, o amortecimento cuidado é regra, com o eixo traseiro direcional a ajudar nas manobras mais apertadas ou em curva.