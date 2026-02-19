Autoridade da Concorrência dá 'luz verde' à compra da Secil pela Cementos Molins

A Autoridade da Concorrência (AdC) não se opôs à compra da Secil, empresa controlada pela Semapa, pela Cementos Molins, apontando que não deve criar entraves significativos à concorrência no mercado nacional.

A decisão, datada de dia 18 deste mês, foi publicada esta quinta-feira, 19, no portal do regulador da concorrência, que deliberou "adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração".

No entender da AdC, esta operação "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste".

A Semapa, que se dedica à produção de cimento, betão, agregados, argamassas e cal hidráulica, opera em Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Líbano, Espanha, Países Baixos e Tunísia.

Por sua vez, a Molins, que é cotada na Bolsa de Barcelona, também opera no setor do cimento e produz agregados, betão e derivados, argamassa e pré-fabricados de betão.

As suas subsidiárias estão em vários países da Europa, como Portugal, Espanha, Bósnia e Croácia, mas também nos continentes americano e africano.

Em Portugal, a empresa produz, essencialmente, pré-fabricados de betão, através da Prefabricaciones y Contratas e Concremat.

Quaisquer observações sobre esta operação devem ser enviadas à Concorrência no prazo de 10 dias úteis.

Em 19 de dezembro, a Semapa informou o mercado de que estima uma mais-valia de cerca de 400 milhões de euros no exercício de 2026 com a venda da Secil à espanhola Molins.

No mesmo dia, a Semapa, que possui entre outras a papeleira Navigator, anunciou a venda da Secil à Molins por 1,4 mil milhões de euros.