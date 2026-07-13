Autoridade da Concorrência notificada da compra da Ambar pela Ancor

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada em 30 de junho da aquisição da Ambar pela Ancor, operação que confere à empresa de transformação de papel e cartão o controlo da fabricante de artigos de papelaria, informou o regulador.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela António Augusto Correia, Lda. (‘Ancor’) do controlo exclusivo sobre a totalidade do capital social da Ambar – Passion, S.A. (‘Ambar’)”, lê-se na informação divulgada.

A Ancor é uma sociedade comercial com foco industrial na transformação de papel e cartão e no fabrico de artigos de papel para papelaria.

Já a Ambar atua no mercado de conceção, fabrico e comercialização de artigos de papelaria, material escolar, de escritório e de produtos de marroquinaria.

A adquirida detém uma presença residual no retalho físico (Barcelos) e no comércio eletrónico, sendo que através do projeto “AmbarScience”, dedica-se ainda ao desenvolvimento e comercialização de brinquedos lúdico-pedagógicos

Agora, quaisquer observações sobre a operação devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis.