Avenue reforça aposta na classe média-alta com dois novos projetos na zona oriental do Porto

A promotora imobiliária Avenue, responsável por projetos residenciais icónicos como o 266 Liberdade (antigo edifício do Diário de Notícias, em Lisboa) ou o Aliados 107 (sede do extinto Comércio do Porto), prepara-se para lançar dois novos empreendimentos na zona oriental do Porto. A empresa decidiu reforçar o investimento no segmento médio-alto neste território da Invicta, um dos poucos onde ainda há uma bolsa de terrenos disponíveis para construção. Tem inclusive despertado o interesse de outros investidores, como a Mota-Engil, grupo com grande conhecimento da freguesia de Campanhã, Sonae Sierra/Solive, e grupo Ageas, entre outros.

Segundo Aniceto Viegas, CEO da Avenue, a promotora adquiriu, em maio, um terreno em Campanhã, no Porto, onde prevê construir 90 apartamentos. O licenciamento está em curso e, por isso, o responsável prefere não revelar pormenores. Diz, contudo, que prevê lançar o projeto no primeiro trimestre de 2027. Na mesma freguesia, a Avenue está a ultimar a compra de outro terreno, onde prevê construir 100 novas casas. Esta aposta assenta em racionais como o dinamismo do território - tem comércio, ensino, serviços, zonas de lazer -, boas acessibilidades (metro, transportes ferroviários e rodoviários) e no futuro comboio de alta velocidade. “O TGV vai provocar uma explosão urbanística. Isso sucedeu em França, em Espanha. Vai transformar Campanhã”, sublinha.

Estes dois novos projetos estão direcionados para a classe média-alta, o mesmo segmento de mercado para o qual a Avenue está a desenvolver o condomínio Fernão Magalhães 127, no Bonfim, Porto. Segundo Aniceto Viegas, esta opção resulta de uma análise aos racionais do negócio. Os terrenos no Porto, e muito mais em Lisboa, estão caros. Somam-se os custos de construção, elevados pela crise pandémica, pela guerra da Ucrânia/Rússia e agora também afetados pelo aumento do preço dos combustíveis. E há ainda os encargos decorrentes do processo de licenciamento, que é tendencialmente longo. Fatores que elevam o custo da habitação. “As classes alta e média-alta asseguram um risco reduzido” aos investidores, até porque “têm menor sensibilidade ao preço do que o segmento médio”, justifica.