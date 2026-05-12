AVPRO cria estrutura internacional para operar em seis mercados com soluções de segurança

A AVPRO, empresa portuguesa sediada em Albergaria‑a‑Velha e detida integralmente pelo Grupo Bernardo da Costa, anunciou, esta terça-feira, 12 de maio, a criação do AVPRO Group e a expansão para mercados internacionais.

Em 2026 a empresa celebra 10 anos de atividade e afirma ter-se posicionado no mercado como distribuidor de soluções de segurança com foco na execução de projetos.

O AVPRO Group pretende operar em Espanha, África do Sul, Angola, Quénia, Nigéria e Marrocos, adaptando o seu modelo operacional a cada geografia. A empresa destaca a sua atuação em parceria com integradores, assumindo responsabilidades na entrega dos projetos.

Citado em comunicado, Ricardo Costa, líder do Grupo Bernardo da Costa, salienta que a empresa não está a alargar horizontes apenas "para crescer em escala". A ideia passa por "levar um modelo que resolve problemas reais no terreno e que impacta diretamente a qualidade da entrega e a satisfação dos clientes finais. É isso que nos move", acrescenta.

Daniel Fernandez, com quase 30 anos de experiência no setor, incluindo passagem pela Bosch Video Systems, onde liderou operações na Península Ibérica, Médio Oriente e África, juntou‑se ao AVPRO Group como managing partner. No mesmo documento, referiu que a experiência internacional o levou a integrar a iniciativa. A gestão da operação em Portugal ficará a cargo de João Marques.

A empresa descreve a nova estrutura como uma etapa de crescimento orientada para a internacionalização, sem divulgar, por ora, metas financeiras ou clientes específicos.