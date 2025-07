AWS lança programa de formação gratuito para apoiar desempregados

Além da abertura do re/Start em Portugal, a presença da AWS em terras lusas já se faz sentir noutros programas, nomeadamente com o AWS Educate, focado nos mais jovens e com a possibilidade de gerir a aprendizagem a ritmo próprio, e com o AWS Academy, mais voltado para estabelecer pontes entre academia e indústria. Já são várias as entidades do ensino superior que fazem parte do programa como, por exemplo, o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), o Instituto Superior de Engenharia do Porto, o Instituto Superior Técnico de Lisboa e a Universidade de Coimbra.