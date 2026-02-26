Axa alcança lucro recorde de 9,8 mil milhões com subida de 24% em 2025

A Axa fechou 2025 com um lucro líquido recorde de 9,8 mil milhões de euros, um aumento de 24% face a 2024, e com ganhos pelo segundo ano consecutivo.

O resultado operacional situou‑se em 8,4 mil milhões, mais 4% face a 2024, sustentado pelo bom desempenho dos ramos de não‑vida (+9%) e vida (+7%).

O rácio de solvência da seguradora subiu nove pontos, para 224%, enquanto o volume de negócios cresceu 5%, totalizando 115,5 mil milhões.

A Europa registou um crescimento de 9% nas receitas, até 43 mil milhões de euros, superando o aumento de 6% observado em França (30,6 millhões).

A seguradora, que anunciou os resultados esta quinta-feira, 26 de fevereiro, atribui parte do reforço financeiro à venda, em meados de 2025, da sua gestora de ativos IM ao BNP Paribas por 5,1 mil milhões de euros, operação que permitiu executar um programa de recompra de ações de 3,8 mil milhões, recentemente concluído.

A empresa anunciou agora um novo plano de recompra no valor de 1,3 mil milhões e propõe um dividendo de 2,32 euros por ação, mais 8% face ao ano anterior.

A Allianz mantém as metas para 2026, último ano do atual plano estratégico, com objetivo de crescimento do lucro operacional por ação de 6% a 8% e uma rentabilidade operacional do capital próprio entre 14% e 16%.