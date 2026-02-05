Baidu anuncia recompra de ações no valor de 4,24 mil milhões e distribui dividendos

A tecnológica chinesa Baidu anunciou esta quinta-feira, 5, a recompra de ações no valor de até cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,2 mil milhões de euros), bem como a primeira distribuição de dividendos.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou que o programa de recompra estará em vigor até ao final de 2028 e que prevê realizar o primeiro pagamento de dividendos ainda este ano.

Com sede em Pequim, a tecnológica afirmou que pretende tirar partido das “robustas reservas de liquidez” e da “sólida capacidade de gestão financeira” para desenvolver “iniciativas proativas de retorno para os acionistas”.

“O novo programa será executado de forma regular, disciplinada e transparente, orientado por uma estratégia de longo prazo, para além das flutuações de curto prazo do preço das ações”, lê-se na nota da empresa.

Relativamente aos dividendos, a Baidu adiantou que poderá distribuí-los de forma regular ou pontual, através de pagamentos extraordinários, sendo financiados por “fontes sustentáveis”, sobretudo através dos lucros operacionais, mas também com recursos provenientes da venda de ativos não estratégicos ou outros retornos de investimento.

Com este anúncio, a Baidu junta-se a outros gigantes tecnológicos chineses com forte presença no emergente setor da inteligência artificial (IA), como a Tencent ou a Alibaba, ao procurar oferecer retornos mais atrativos aos acionistas, numa altura em que disputam entre si o mercado de aplicações concorrentes ao norte-americano ChatGPT, especialmente em vésperas do Ano Novo Lunar.