Banca March escolhe Lisboa para dar o primeiro passo na expansão internacional

O Banca March, instituição financeira de matriz 100% familiar especializada em banca privada e consultoria empresarial, consolidou a sua atividade no Luxemburgo através da concessão de uma licença bancária própria.

Com este passo, a sucursal aberta no Grão-Ducado em 2012 evolui para o estatuto de filial, assinalando de forma estratégica o centenário da instituição, que pretende expandir-se na Europa através da entrada no mercado português.

Esta nova estrutura funcionará como o pilar central da expansão internacional do banco espanhol, concentrando as vertentes operacional, jurídica e estratégica para coordenar o crescimento fora de Espanha, assinala a entidade através de comunicado divulgado esta terça-feira.

A primeira etapa deste plano de internacionalização concretiza-se com a entrada no mercado português no arranque de 2027. O banco iniciará as suas operações em Lisboa, com a abertura de um centro de negócios num edifício emblemático localizado na Praça Duque de Saldanha.

A operação do Banca March em Portugal será estruturada como uma sucursal da sua filial luxemburguesa. Este modelo organizacional alavanca o desenvolvimento de produtos e a distribuição global, permitindo à instituição financeira comercializar soluções de investimento em toda a União Europeia com maior agilidade e eficiência, sob o enquadramento da regulamentação UCITS.

O banco irá expandir a sua oferta em produtos de investimento alternativo e potenciar a distribuição das suas conhecidas soluções de coinvestimento. Esta proposta de valor permite que os investidores participem nos mesmos ativos que a própria instituição financeira, assegurando um total alinhamento de interesses entre o banco e os seus clientes.

A instituição financeira espanhola foi pioneira ao iniciar operações no Luxemburgo em 2012, através de uma sucursal. O licenciamento bancário no Grão-Ducado representa agora uma evolução estratégica marcante para o banco, coincidindo com as comemorações do seu centenário em 2026.

Este avanço visa dar resposta à procura dos clientes de banca privada e de gestão de grandes patrimónios, que exigem uma consultoria global e transfronteiriça. A nova filial será, assim, um motor essencial para o planeamento de fortunas, diversificação de ativos e captação de negócios internacionais, realça o Banca March no comunicado.

A apoiar a nova estrutura luxemburguesa está uma forte aposta em inovação tecnológica. O banco promete disponibilizar um serviço exclusivo assente numa plataforma digital de topo, desenhada a partir do seu polo tecnológico em Palma. Esta ferramenta centraliza todo o portfólio dos utilizadores numa perspetiva de 360 graus, garantindo uma gestão integrada das suas posições financeiras e das operações em qualquer jurisdição onde operem, realça o documento.

José Manuel Arcenegui, presidente do Banca March Luxemburgo, salienta, citado em comunicado, que a filial no Luxemburgo garante à instituição "uma plataforma sólida para continuar a expandir o nosso serviço de aconselhamento aos nossos clientes, com um acesso privilegiado a mercados internacionais. Permitir-nos-á levar a novos mercados e clientes um modelo de banca que combina solvência, especialização e acompanhamento local", acrescenta.