Banco Montepio concluiu venda do Finibanco Angola ao Access Bank

"O impacto desta transação nos resultados líquidos consolidados do Banco Montepio face às demonstrações financeiras de 30 de junho de 2023 foi de -86 mil euros, tendo a solvabilidade sido reforçada com um impacto favorável no rácio de capital total, estimado em base proforma no final do primeiro semestre de 2023, de 8 pontos base, espoletado pela diminuição dos ativos ponderados pelo risco", adianta o Grupo.