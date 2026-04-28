Banco polaco do BCP vê lucros crescer 68% para 71,2 milhões no primeiro trimestre

O Bank Millennium, banco polaco de que o Banco Comercial Português (BCP) detém 50,1%, alcançou um resultado líquido de 301 milhões de zlótis (71,2 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 68% face aos 179 milhões registados no período homólogo de 2025, anunciou esta terça‑feira, 28 de abril, o BCP.

Apesar do desempenho favorável no resultado líquido, os números continuam penalizados pelos custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários em francos suíços, que totalizaram 212 milhões de zlótis antes de impostos — uma redução de 61% em termos homólogos, mas ainda significativa.

O BCP sublinha que este encargo, conjugado com maiores contribuições para o Banking Guarantee Fund (BFG) e com o aumento da tributação sobre o sector bancário, levou a que o resultado líquido ajustado por itens específicos caísse 28% face ao primeiro trimestre de 2025.

No plano operativo, a margem financeira retraiu 2%, pressionada pela descida de cerca de 200 pontos base na Wibor a três meses, tendo a margem líquida de juros (NIM) fixado em 3,65%.

Em contrapartida, as comissões líquidas registaram um crescimento de 12%. Os custos operacionais subiram 12% (ou 10% excluindo contribuições regulatórias), enquanto os proveitos core diminuíram 1%, deixando o resultado operacional praticamente inalterado face ao ano anterior.

A qualidade do crédito mostrou sinais de melhoria: o rácio de crédito com imparidade (Stage 3) caiu para 3,7% (4,5% um ano antes) e o custo do risco manteve‑se estável em 45 pontos base.

A liquidez do banco permaneceu robusta, com um rácio loans‑to‑deposits de 58% em março de 2026.

Em termos de capitalização, o Bank Millennium apresentou um CET1 de 13,8%, Tier 1 de 16,4% e capital total de 17,6%, beneficiando da emissão recente de instrumentos AT1 no montante de 1,5 mil milhões de zlótis.

A carteira de crédito cresceu 5% em termos homólogos, impulsionada pelo segmento empresarial (+27%) e pelo crédito pessoal (+5%), enquanto a nova produção de crédito a empresas aumentou 107%.

No crédito à habitação em zlótis, a produção subiu 79%, para 2,2 mil milhões de zlótis, e o crédito pessoal cresceu 9%, atingindo 1,9 mil milhões de zlótis.

Os depósitos de clientes avançaram 13% — tanto no retalho como no empresarial — e o banco conta agora com mais de 3,3 milhões de clientes ativos, um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior.

No segmento empresarial, destacam‑se ainda subidas de 40% no factoring e outros créditos e de 6% no leasing.