Banco Sabadell diminui lucros em 0,5% no primeiro semestre para 971 milhões

O banco espanhol Sabadell teve lucros de 971 milhões de euros no primeiro semestre, menos 0,5% do que no mesmo período do ano passado, anunciou esta sexta-feira o grupo financeiro.

O resultado na primeira metade do ano teve o impacto de duas operações extraordinárias: a venda da filial britânica no Reino Unido (TSB) e um programa de pré-reformas em Espanha.

No primeiro caso, o impacto é positivo, com mais-valias líquidas de 322 milhões de euros geradas pela venda do TSB ao também espanhol Santander.

Quanto ao programa de pré-reformas, está a gerar um impacto negativo, devido aos gastos extraordinários que tem associados.

Sem ter em conta os impactos extraordinários, os lucros recorrentes (comparáveis) do Sabadell, que tem sede na Catalunha, nordeste de Espanha, foi 691 milhões de euros no primeiro semestre, menos 14,1% do que no mesmo período de 2025.

O banco sublinhou hoje que, porém, o segundo trimestre do ano já foi de crescimento de lucros, comparando com os mesmos meses de 2025 (mais 8,4%).

O Sabadell teve lucros de 1.775 milhões de euros em 2025, menos 2,8% do que no ano anterior.

A queda dos lucros ocorreu num contexto de queda das taxas de juros e num ano em que o Sabadell vendeu a filial britânica (TBS) por 2.650 milhões de libras (3.000 milhões de euros).

Segundo o banco, sem impactos extraordinários, que calcula em 109 milhões de euros, os lucros em 2025 teriam aumentado 3,4%.

O Sabadell, fundado em 1881 na cidade catalã do mesmo nome e o quarto maior banco de Espanha, viveu também no ano passado um período em que foi alvo de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) hostil por parte do também espanhol BBVA, operação que falhou em outubro.