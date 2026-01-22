Banco Société Générale planeia cortar 1.800 postos de trabalho em França

O banco francês Société Générale realizará entre 2026 e 2027 uma redução líquida de 1.800 postos de trabalho no país, segundo o projeto de simplificação organizacional apresentado pela entidade aos órgãos de representação dos trabalhadores.

A proposta afetará diversas atividades e funções na sede central do Société Générale, bem como a sua organização regional, embora a rede de agências não seja afetada, com o objetivo de simplificar os métodos operacionais para serem mais eficientes.

O banco francês indicou que irá procurar a rotação natural do pessoal sem qualquer plano de despedimento, favorecendo a mobilidade profissional interna.

Além disso, também irá reforçar a formação contínua através da Universidade Société Générale, mediante um Campus de Mobilidade e Competências para facilitar a mobilidade interna, fazer pontes entre as diferentes entidades do grupo, promover diversas trajetórias profissionais e a transição para novos cargos.

“Após consulta aos órgãos de representação dos trabalhadores, as mudanças previstas serão implementadas gradualmente em 2026 e 2027 para as atividades em questão e, potencialmente, mais além da banca de retalho em França”, explicou a entidade.