Bancos da zona euro apertam concessão de crédito às empresas no 3.º trimestre

Os bancos da zona euro endureceram os critérios de concessão de empréstimos às empresas no terceiro trimestre, especialmente na Alemanha, devido aos riscos para a economia dada a incerteza geopolítica e os riscos comerciais.O Banco Central Europeu (BCE) informou hoje que os bancos mantiveram os critérios para empréstimos às famílias para compra de casa e endureceram os empréstimos de consumo.Dos bancos entrevistados pelo BCE, 4% disseram ter endurecido os padrões de crédito para empresas no terceiro trimestre (contra 1% no segundo trimestre do ano) devido aos riscos para a economia.Este endurecimento dos padrões de crédito para as empresas foi inesperado porque no inquérito anterior os bancos disseram que iriam mantê-los.Os bancos também consideraram que "o elevado nível de incerteza geopolítica e os riscos comerciais são razões para discriminar entre setores ou empresas ao emitir novos empréstimos", acrescenta o BCE.Numerosos bancos também intensificam a observação e a análise na concessão de créditos às empresas.Os bancos rejeitaram mais pedidos de empréstimos em todas as categorias de crédito, mas principalmente nos de consumo.É a primeira vez desde o primeiro trimestre de 2024 que os bancos rejeitaram mais pedidos de crédito para a compra de casa.Os bancos preveem manter os padrões de crédito às empresas no quarto trimestre de 2025 e endurecer os critérios de concessão de empréstimos às famílias para a compra de uma casa e dos créditos para consumo.O BCE conduziu a pesquisa, que realiza quatro vezes por ano para entender melhor os empréstimos dos bancos, entre 19 de setembro e 07 de outubro, com 154 bancos da zona euro.Os padrões de crédito são as diretrizes internas dos bancos ou os critérios para conceder empréstimos.Segundo o inquérito, 10% dos bancos alemães disseram ter endurecido os padrões de crédito para empresas no terceiro trimestre, enquanto os bancos na Espanha, França e Itália os mantiveram.Este endurecimento dos critérios de concessão de créditos para consumo foi elevado na Alemanha (7%) e em Itália (8%).No entanto, os bancos de Espanha e de França mantiveram os critérios de concessão de crédito ao consumidor.A procura de crédito das empresas subiu um pouco no terceiro trimestre do ano, embora seja fraca em geral.No entanto, a procura de empréstimos das famílias para habitação continuou a subir fortemente devido à queda das taxas de juro.Os bancos preveem que no quarto trimestre a procura de crédito das empresas se mantenha e que a de empréstimos para habitação suba, embora menos do que nos trimestres anteriores, e a de crédito ao consumo.