Empresas

Bancos devolveram quase 40 milhões aos clientes nos últimos três anos

As decisões do Banco de Portugal tiveram especial impacto em 2024, quando foi devolvido mais de metade deste valor. Em causa está, por exemplo, a cobrança indevida de comissões.
Bancos devolveram quase 40 milhões aos clientes nos últimos três anos
D.R.
Publicado a

As instituições bancárias que operam em Portugal foram forçadas a devolver quase 40 milhões de euros aos respetivos clientes, segundo noticia o jornal Público.

Em causa estão imposições por parte do Banco de Portugal (BdP). Enquanto supervisor, este fiscaliza a atividade de cada banco e avalia as reclamações que chegam dos consumidores. Só em 2024, foram devolvidos 21,99 milhões de euros, dos quais 15,5 milhões dizem respeito a uma só instituição bancária, cujo nome é desconhecido.

Já no ano passado, a grande maioria das verbas devolvidas, no valor de 8,34 milhões de euros, diz respeito à cobrança indevida de comissões. Os restantes montantes dizem respeito a juros.

As devoluções exigidas pelo BdP “não se limitam, em regra, aos clientes em que é identificada uma irregularidade”, esclarece o BdP. Pelo contrário, visam corrigir "todas as situações análogas que possam afetar outros clientes da instituição”, funcionando com retroativos sempre que necessário, acrescenta-se.

Bancos devolveram quase 40 milhões aos clientes nos últimos três anos
Cinco maiores bancos cobraram mais de 2500 milhões de euros em comissões em 2025
Bancos devolveram quase 40 milhões aos clientes nos últimos três anos
Banco de Portugal instaura 76 processos e aplica coimas de 1,46 milhões de euros no 4.º trimestre de 2025
Banca
Banco de Portugal
Comissões bancárias
Diário de Notícias
www.dn.pt