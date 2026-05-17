Bancos devolveram quase 40 milhões aos clientes nos últimos três anos

As instituições bancárias que operam em Portugal foram forçadas a devolver quase 40 milhões de euros aos respetivos clientes, segundo noticia o jornal Público.

Em causa estão imposições por parte do Banco de Portugal (BdP). Enquanto supervisor, este fiscaliza a atividade de cada banco e avalia as reclamações que chegam dos consumidores. Só em 2024, foram devolvidos 21,99 milhões de euros, dos quais 15,5 milhões dizem respeito a uma só instituição bancária, cujo nome é desconhecido.

Já no ano passado, a grande maioria das verbas devolvidas, no valor de 8,34 milhões de euros, diz respeito à cobrança indevida de comissões. Os restantes montantes dizem respeito a juros.

As devoluções exigidas pelo BdP “não se limitam, em regra, aos clientes em que é identificada uma irregularidade”, esclarece o BdP. Pelo contrário, visam corrigir "todas as situações análogas que possam afetar outros clientes da instituição”, funcionando com retroativos sempre que necessário, acrescenta-se.