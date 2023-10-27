Banco polaco do BCP passa de prejuízos para lucros de mais de 100 milhões de euros até setembro

O BCP informou esta sexta-feira que o Bank Millennium (Polónia), do qual detém 50,1% do capital, obteve 461 milhões de zlotis (100,7 milhões de euros) até setembro, contra prejuízos de 1264 milhões de zlotis no período homólogo..Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP, que consolida nas suas contas pelo método integral os resultados do Bank Millennium, precisa que o banco com sede em Varsóvia apresentou resultados positivos nos quatro últimos trimestres, após um período alargado de trimestres com resultados negativos..Contudo, o BCP sublinha que no terceiro trimestre de 2023, os resultados do Bank Millennium mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços que totalizaram 743 milhões zlótis (166,5 milhões de euros)..No período em análise, a margem financeira aumentou 100% em termos homólogos e 3% no trimestre (excluindo o efeito das moratórias de crédito sobre créditos hipotecários denominados em zlótis +16% em termos homólogos e 3% no trimestre)..Em relação às comissões líquidas, estas diminuíram 2% em termos homólogos e 7% no trimestre e os custos operacionais diminuíram 10% em termos homólogos e aumentaram 10% no trimestre..Em relação aos clientes particulares, o BCP afirma que o Bank Millennium terminou o terceiro trimestre com mais de 2,98 milhões de clientes ativos, mais 122 mil face a setembro de 2022, que os depósitos de particulares aumentaram 11% face ao período homólogo e que os empréstimos de particulares diminuíram 4% em termos homólogos (+4%, excluindo créditos denominados em moeda estrangeira)..No que toca aos clientes empresariais, o banco com sede em Varsóvia registou uma redução de 12% do crédito a empresas, face ao mesmo período do ano passado, um aumento de 3% dos depósitos de empresas face ao período homólogo, uma redução de 17% do volume de negócio de factoring, em termos homólogos e uma redução de 5% do volume de negócio de leasing, em termos homólogos..Nos primeiros nove meses de 2023, o resultado líquido ajustado de itens específicos (relacionados maioritariamente com encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços e com o proveito associado à venda da participação de 80% da Millennium Financial Services, no âmbito da parceria estratégica na área de 'bancassurance') aumentou de 1.568 zlótis milhões (342,5 milhões de euros, excluindo o efeito cambial) para a 2.252 milhões de zlótis (492,0 milhões de euros), correspondendo a uma variação de 44%, precisa o BCP.