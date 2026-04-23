Bankinter aumenta lucros em 7,6% para 291 milhões no primeiro trimestre

O Bankinter anunciou, esta quinta-feira, 23, lucros de 291 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior.

O resultado antes de impostos foi de 410 milhões de euros, crescendo 8,2%.

Em Portugal, o lucro antes de impostos manteve-se em 56 milhões de euros, contribuindo 13,7% para o total do grupo.

A margem bruta no país subiu 7%, atingindo 96 milhões de euros, com a carteira de crédito crescendo 9% para 11 mil milhões de euros.

Os recursos de clientes no território nacional aumentaram 10%, somando dez mil milhões de euros, enquanto os ativos sob gestão cresceram 27%, alcançando 12 mil milhões de euros.

O Bankinter destacou o crescimento notável em Portugal desde 2016, com o número de clientes e o volume de negócios a crescerem significativamente.

Globalmente, a margem bruta do grupo foi de 779 milhões de euros, com um aumento nos ativos totais para 136,7 mil milhões de euros.

A carteira de crédito atingiu 84,7 mil milhões de euros, com uma taxa de morosidade de 1,94%.

O banco observou uma queda na produção de novos empréstimos em Espanha, mas destacou crescimentos significativos na Irlanda e em Portugal.

A margem de juros aumentou 5,5%, enquanto as comissões líquidas subiram 8,1%.

A rentabilidade sobre os capitais próprios foi de 18,8%, ligeiramente abaixo dos 18,9% de 2025.

Recorde-se que, no mês de janeiro, o banco reportou um lucro anual recorde de 1,1 mil milhões de euros referente a 2025, um crescimento de 14,4% em relação ao ano anterior.