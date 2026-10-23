Bankinter e Sonae Sierra colocam Ores à venda por 350 milhões de euros

O Bankinter e a Sonae Sierra deram início ao processo de venda da Ores (Olimpo Real Estate), o veículo de investimento imobiliário focado na aquisição e gestão de ativos comerciais, que nasceu de uma parceria estratégica entre dois gigantes ibéricos, avança o Expansión.

A carteira imobiliária em comercialização integra mais de 30 ativos imobiliários em Portugal e Espanha, incluindo supermercados, hipermercados, parques e galerias comerciais, numa transação avaliada pelo mercado em cerca de 350 milhões de euros.

Uma vez que o veículo de investimento atinge o seu prazo limite de atividade em 2026, após esgotadas as três prorrogações estipuladas no contrato, a administração validou a alienação dos ativos não estratégicos.

Esta estratégia de desinvestimento arrancou no ano passado, com a colocação de oito imóveis no mercado, tendo cinco dessas operações sido concluídas com sucesso, dá conta a mesma publicação.

Para coordenar a transação global, Bankinter e Sonae Sierra (braço imobiliário do grupo Sonae) selecionaram a consultora imobiliária JLL, que ficou responsável por assessorar a venda direta da sociedade de investimento e gestão imobiliária ou da totalidade da carteira de ativos da Ores.

A constituição da Ores ocorreu em dezembro de 2016 pelas mãos do Bankinter e da Sonae Sierra. Dois meses mais tarde, os dois parceiros promoveram a estreia do veículo no mercado alternativo de valores mobiliários de Espanha, plataforma que hoje opera sob a marca BME Growth.

A estreia em bolsa seguiu-se a um aumento de capital de 196,6 milhões de euros, com as ações a serem maioritariamente subscritas por clientes da banca privada do Bankinter.

No âmbito desta parceria, a par do investimento conjunto realizado pelas duas entidades institucionais, a Sonae Sierra assumiu a responsabilidade direta pela gestão imobiliária de todo o portfólio de ativos e pela condução operacional e administrativa da sociedade.

No encerramento do primeiro semestre de 2026, o valor bruto dos ativos (GAV) da Ores estava fixado em 332 milhões de euros, apresentando um rácio médio de endividamento (loan-to-value) de 43,5%.

A distribuição do capital está equilibrada entre os dois mercados ibéricos: Espanha concentra 52,3% do valor da carteira (17 imóveis) e Portugal detém os restantes 47,7% (14 imóveis).

A radiografia do portfólio revela uma forte especialização no retalho alimentar e de conveniência, com os supermercados a liderarem a alocação (22,5%), seguidos de perto pelas grandes superfícies alimentares (21,1%) e hipermercados (19,7%). Os parques comerciais representam 16,1% do bolo, enquanto os centros comerciais de média dimensão pesam 13%. As lojas de rua (high street retail, 5,6%) e as galerias comerciais (2%) completam a estrutura de ativos.

O veículo apresenta uma taxa de ocupação de 99,8% e conta nos seus contratos com marcas de referência do grande consumo ibérico, tais como Continente, Pingo Doce, Mercadona, Carrefour, Eroski, MediaMarkt, Worten, Conforama e Forum Sport.