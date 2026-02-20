Bankinter leva a votação dividendo recorde de 545 milhões de euros

Bankinter propõe dividendo recorde de 545 milhões e convoca assembleia digital a 26 de março

O Bankinter vai propor na assembleia-geral de acionistas de 26 de março o pagamento do maior dividendo da sua história, no montante de 544,9 milhões de euros, relativo ao exercício de 2025.

Do total, falta apenas pagar o dividendo complementar de 0,15 euros brutos por ação, que está proposto para 2 de abril e representa 139,2 milhões de euros — já incluídos no montante global anunciado.

Com os dois dividendos ordinários pagos em 25 de junho e 2 de dezembro de 2025, o dividendo bruto anual totaliza 0,606 euros por ação, o que corresponde a uma rentabilidade por dividendo de cerca de 4,5% aos preços atuais.

O pagamento será integralmente em numerário e representa um pay-out de 50% do lucro, mantendo a política de remuneração previsível do banco para os acionistas.

Na ordem de trabalhos da assembleia constam também a ratificação da fixação do número de administradores em 12 (abaixo do máximo estatutário de 15) e a proposta de nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores para verificar as informações sobre sustentabilidade relativas aos exercícios de 2026, 2027 e 2028 do Bankinter e do grupo.

A assembleia realizar-se-á exclusivamente em formato digital, medida que o banco afirma destinada a facilitar a participação e assegurar condições equivalentes para todos os acionistas.