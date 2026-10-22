Bankinter Portugal já usou 75% da garantia pública para habitação jovem

O Bankinter Portugal esgotou já perto de 75% da sua dotação na linha de garantia pública destinada ao crédito à habitação para a população jovem.

Face à vaga de manifestações que tem ocupado as ruas de diversas cidades europeias, a presidente executiva do grupo bancário espanhol defendeu a necessidade de um compromisso político alargado para a criação e aplicação de "políticas de longo prazo eficazes" capazes de mitigar a crise no setor imobiliário.

Gloria Ortiz defendeu que o desafio da habitação é estrutural e exige medidas a longo prazo, sublinhando que o ideal seria um entendimento alargado "entre todos os partidos". A declaração da presidente executiva foi proferida durante a apresentação dos resultados financeiros do grupo referentes aos primeiros nove meses do ano.

A presidente executiva da entidade bancária salientou a urgência de uma estabilidade legislativa, argumentando que as medidas que mudam constantemente de um dia para o outro acabam por não ter qualquer eficácia prática no mercado.

A contestação social tem ganho escala também além-fronteiras, com as gerações mais jovens em Portugal, Espanha e diversos países europeus a mobilizarem-se em manifestações públicas de protesto para exigir respostas céleres e soluções estruturais face à crise na habitação.

A gestora defendeu que as instituições financeiras cumprem o seu papel através da viabilização de financiamento, embora tenha reiterado a urgência de desenhar uma estratégia duradoura que integre soluções concretas contra os "problemas estruturais" que persistem no mercado.

No mercado português, onde o Bankinter alcançou uma subida de 13% nos lucros para 178 milhões de euros até setembro, a instituição, segundo o administrador financeiro (CFO), Jacobo Díaz, já consumiu cerca de 45 milhões de euros da dotação que lhe foi alocada pelo Estado. O valor provém do teto máximo de 60 milhões de euros atribuído ao banco no âmbito da garantia pública para habitação jovem.

Díaz salientou o andamento positivo da medida, indicando que a instituição poderá solicitar um reforço de verbas caso a dotação atinja o limite máximo. O responsável esclareceu que ainda existe "alguma margem" de manobra, reiterando o compromisso com as soluções de apoio e a abertura para um alargamento do plafond se a procura o exigir.

Bankinter afasta cenário de crise quanto à dívida europeia

A presidente executiva do Bankinter analisou a recente volatilidade nos mercados de dívida pública que colocou a França sob forte pressão financeira, num cenário em que os juros das obrigações a dez anos ultrapassaram a barreira dos 5% pela primeira vez desde 2002. Apesar do sinal de alerta, Gloria Ortiz descartou o risco de uma nova crise sistémica semelhante à que abalou a zona euro em 2010.

Ao abordar a situação francesa, a líder do grupo bancário reconheceu as fragilidades orçamentais do país, ao realçar que é inegável que as contas públicas francesas requerem uma monitorização atenta e que a atual conjuntura, em pleno período pré-eleitoral, "não contribui para que as mensagens transmitidas sejam tranquilizadoras".

A líder do grupo bancário manifestou convicção de que os mercados de dívida irão estabilizar após a conclusão deste ciclo de transição política. Embora reconheça o atual ambiente de volatilidade e a possibilidade de subidas pontuais nos prémios de risco de alguns Estados-membros, a responsável está convencida de que "não haverá problemas com a dívida pública europeia".

A leitura macroeconómica foi partilhada no mesmo dia em que a entidade bancária reportou os seus resultados globais, tendo registado um lucro líquido de 901 milhões de euros até setembro, o que representa um crescimento homólogo de 11%.