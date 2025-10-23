Bankinter regista lucros de 812 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

O Bankinter anunciou esta quinta-feira, 23 de outubro, lucros de 812 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, refletindo um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. A carteira de crédito do banco atingiu 82,5 mil milhões de euros, um crescimento de 5,3%. Em Portugal, a carteira de crédito corresponde a 11 mil milhões de euros, com um aumento também de 11%.Os resultados antes de impostos do Bankinter em Portugal foram de 157 milhões de euros, um crescimento de 2%, enquanto os resultados globais antes de impostos totalizaram 1.143 milhões de euros. A margem bruta, que abrange todas as receitas, alcançou 2.251 milhões de euros, representando um aumento de 4,7% em comparação com o mesmo período de 2024.O banco destacou em Portugal um crescimento de 23% nos recursos geridos fora de balanço, totalizando 11 mil milhões de euros, o que, segundo o comunicado, "evidencia um forte dinamismo comercial e uma clara orientação para produtos de maior valor acrescentado".Em termos de rentabilidade, o Bankinter registou um ROE (rentabilidade sobre os capitais próprios) de 18,2%, superior ao valor de 17,9% registado em 2024, e um ROTE de 19,4%. Os rácios de capital e solvência também mostraram resultados positivos, com um rácio de capital CET1 de 12,94%, o que representa um aumento de 38 pontos-base face ao valor do ano anterior e quase cinco pontos percentuais acima do requisito mínimo regulamentar exigido pelo Banco Central Europeu (BCE), que é de 7,95%."A queda da margem de juros acumulada é compensada pelo crescimento de outras atividades, como a gestão de ativos, a intermediação bolsista, o negócio transacional de empresas ou os seguros, que registaram desempenhos particularmente positivos. Todas estas atividades de elevado valor acrescentado geram maiores receitas de comissões", afirmou o banco.O crédito à habitação também foi mencionado, com a carteira hipotecária do Bankinter a ascender a 38 mil milhões de euros, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, superando a média do setor nos diversos mercados onde opera. Os aumentos foram particularmente significativos na carteira hipotecária da Irlanda, com um crescimento de 23%, e em Portugal, com um aumento de 11%. .Lucros do Bankinter em Portugal crescem 33% até setembro