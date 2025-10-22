BB&G nomeia Manuel de Sousa Martins como CEO para impulsionar economia circular em Portugal

Manuel de Sousa Martins foi nomeado presidente executivo (CEO) da BB&G, uma empresa controlada pela Prismore Capital que está a implementar um projeto inovador na área da economia circular em Portugal. A BB&G utiliza uma tecnologia própria para converter pneus em fim de vida em produtos renováveis de elevado valor, como óleo de pirólise de pneus (TPO) e negro de fumo recuperado (rCB), que podem ser reutilizados na fabricação de novos pneus. Este processo não só aborda um problema ambiental crítico, mas também tem o potencial de gerar valor económico.Sousa Martins assume a liderança da BB&G num momento estratégico, com a missão de acelerar um plano de crescimento ambicioso a nível nacional e internacional. O novo CEO tem 20 anos de experiência em liderança em vários setores, incluindo retalho, telecomunicações, energias renováveis e serviços ambientais, tendo exercido funções em mais de 10 países, como Espanha, Reino Unido, Brasil e Canadá.O executivo já ocupou cargos de destaque, incluindo CEO da SECIL Portugal e da Supremo Cimentos no Brasil, além de ter liderado operações industriais no Grupo SEMAPA. Recentemente, foi CEO da Aurora Lithium, onde desenvolveu uma das refinarias de lítio mais sustentáveis da Europa, voltada para baterias de veículos elétricos.Manuel de Sousa Martins é licenciado e possui um MBA pela Universidade Católica Portuguesa, além de ter concluído programas de gestão avançada em instituições como o INSEAD e o MIT. É também economista conselheiro da Ordem dos Economistas e leciona na Nova School of Business & Economics.A BB&G, em consórcio com a BDI-BioEnergy International e a Rieckermann, já possui uma unidade piloto em Portugal e está a desenvolver uma nova instalação na região de Santarém, com capacidade para valorizar 30 mil toneladas de pneus em fim de vida por ano. A empresa também mantém acordos de colaboração com líderes do setor, como a Bridgestone e a Versalis (ENI).