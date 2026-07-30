BBVA aumenta lucros em 11,1% até junho para 6,1 mil milhões

O banco espanhol BBVA, presente em Portugal, teve lucros de 6.051 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 11,1% do que no mesmo período de 2025, anunciou esta quinta-feira o grupo financeiro.

Num comunicado, o BBVA atribui o resultado na primeira metade do ano "ao bom desempenho" a nível de receitas recorrentes, destacando a "sólida evolução" da margem de juros (a diferença entre juros pagos e cobrados pelo banco).

Segundo os dados que comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, a margem de juros até junho do BBVA cresceu 20,3% comparando o mesmo período de 2025, para 15.164 milhões de euros, e a margem bruta (que engloba todas as receitas) ascendeu a 21.159 milhões de euros (mais 17,3%).

O BBVA anunciou também esta quinta-feira o lançamento de um novo programa de recompra de ações no valor de 2.000 milhões e euros, que arrancará em 05 de agosto.

O grupo BBVA lucrou 10.511 milhões de euros em 2025, mais 4,5% do que em 2024 e um máximo que superou pela primeira vez 10.500 milhões.