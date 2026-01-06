BBVA não confirma negociações para venda da operação na Roménia ao neerlandês ING

O BBVA estará a negociar com o banco neerlandês ING a venda da sua filial na Roménia, que opera sob a marca Garanti, segundo o jornal romeno Ziarul Financiar. Contudo, fontes do BBVA contactadas pela Europa Press recusaram‑se a comentar e qualificaram a notícia como "rumores de mercado".As conversações, segundo a mesma publicação, estão a decorrer bilateralmente, sem um processo de venda aberto pelo BBVA. Atualmente, a Garanti BBVA Romania detém cerca de 2% do mercado bancário romeno e se a operação avançar, o ING veria a sua quota subir para cerca de 10% e poderia disputar a terceira posição no mercado.Nos resultados de 2024, o negócio romeno reportou um lucro líquido, na moeda daquele país, de 654 milhões de lei (128 milhões de euros), um aumento de 28,6% face a 2023. O que também subiu foi a margem líquida, para 570 milhões de lei (111 milhões de euros), mais 44,2%, e a carteira de crédito situava‑se nos 11 mil milhões de lei (cerca de 2.180 milhões de euros)..BBVA fecha acordo com OpenAI e prevê assistentes multimodais para 2026