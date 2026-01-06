DN DN Brasil Men's Health Women's Health
BBVA não confirma negociações para venda da operação na Roménia ao neerlandês ING

Notícia foi avançada pelo jornal romeno Ziarul Financiar, mas fontes do BBVA, contactadas pela Europa Press, recusaram‑se a comentar e afirmam que são apenas "rumores de mercado".
O BBVA estará a negociar com o banco neerlandês ING a venda da sua filial na Roménia, que opera sob a marca Garanti, segundo o jornal romeno Ziarul Financiar. Contudo, fontes do BBVA contactadas pela Europa Press recusaram‑se a comentar e qualificaram a notícia como "rumores de mercado".

As conversações, segundo a mesma publicação, estão a decorrer bilateralmente, sem um processo de venda aberto pelo BBVA.

Atualmente, a Garanti BBVA Romania detém cerca de 2% do mercado bancário romeno e se a operação avançar, o ING veria a sua quota subir para cerca de 10% e poderia disputar a terceira posição no mercado.

Nos resultados de 2024, o negócio romeno reportou um lucro líquido, na moeda daquele país, de 654 milhões de lei (128 milhões de euros), um aumento de 28,6% face a 2023.

O que também subiu foi a margem líquida, para 570 milhões de lei (111 milhões de euros), mais 44,2%, e a carteira de crédito situava‑se nos 11 mil milhões de lei (cerca de 2.180 milhões de euros).

BBVA fecha acordo com OpenAI e prevê assistentes multimodais para 2026
