BCE autoriza BCP a reembolso antecipado de emissão de 400 milhões de euros

De acordo com o banco, o BCE concedeu assim autorização para o BCP "reduzir fundos próprios, através do exercício da opção de reembolso antecipado da emissão de Additional Tier 1 (AT1) em curso, considerando que na sequência da referida redução, os fundos próprios e os passivos elegíveis do BCP, em base consolidada, deverão exceder os requisitos previstos no Regulamento (UE) Nº 575/2013 da Diretiva 2013/36/EU do Parlamento e do Concelho Europeu e na Diretiva 2014/59/EU do Parlamento e do Concelho Europeu, por uma margem considerada adequada pelo BCE".