BCE considera que dez bancos importantes da zona euro tinham em 2025 provisões insuficientes

Banco Central Europeu diz ainda que 14 bancos apresentavam alto risco de alavancagem excessiva, ou seja, endividamento excessivo para investir, mais um banco do que na revisão de 2024.
Sede do BCE, em Frankfurt.
O Banco Central Europeu (BCE) considerou que dez bancos importantes da zona euro tinham em 2025 provisões insuficientes para cobrir os riscos de exposições a crédito malparado, menos oito bancos que na revisão supervisora de 2024.

O BCE informou esta terça-feira, 18, que 14 bancos apresentavam alto risco de alavancagem excessiva, ou seja, endividamento excessivo para investir, mais um banco do que na revisão de 2024.

Por isso, o BCE vai exigir aos 14 bancos que aumentem o seu capital acima do requisito de rácio de alavancagem obrigatório mínimo de 3% que exige a todos os bancos.

Este requisito, que é específico para cada banco e indica o nível de capital que o BCE espera que o banco mantenha, é juridicamente vinculativo e, se o banco não o cumprir, o BCE pode sancioná-lo.

A entidade publicou os resultados do processo de revisão e avaliação supervisora de 2025 que realizou aos 105 bancos mais importantes da zona euro.

Os resultados mostram que os bancos da zona euro têm posições de capital e liquidez robustas, bem como uma forte rentabilidade, segundo o BCE.

O BCE mantém estáveis para 2026 as exigências de capital de nível 1 ordinário (CET1) em 11,2%, que é o capital de máxima qualidade e inclui ações, lucros não distribuídos e outras reservas.

Os bancos devem manter capital suficiente para cobrir perdas imprevistas decorrentes dos riscos que têm nas suas carteiras.

Da mesma forma, o BCE publicou as prioridades de supervisão entre 2026 e 2028, que se concentrarão nos riscos geopolíticos para os bancos, como o impacto da guerra comercial dos Estados Unidos na banca europeia.

"Os bancos europeus continuam a operar num ambiente desafiante caracterizado pelo aumento dos riscos geopolíticos, bem como pela mudança dos modelos de concorrência", considera o BCE.

A digitalização e o aumento dos serviços financeiros através de entidades que não são bancos aumentam a competitividade.

A primeira prioridade que o BCE exige dos bancos é que permaneçam resilientes aos riscos geopolíticos e às incertezas macrofinanceiras, com padrões de crédito saudáveis, capital suficiente e uma gestão adequada dos riscos climáticos.

A segunda é que os bancos façam uma boa gestão dos riscos operacionais para remediar as deficiências.

