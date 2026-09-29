BCE passa a usar segunda melhor classificação de ativos do setor privado dos bancos

O Banco Central Europeu (BCE) vai mudar a partir de 30 de novembro as condições que exige para aceitar alguns ativos como garantia para emprestar dinheiro aos bancos, foi anunciado esta terça-feira.
O BCE informou hoje que, como anunciou em 21 de fevereiro de 2025, utilizará a segunda melhor classificação emitida pelas agências externas de classificação de crédito para avaliar se um ativo do setor privado é adequado como garantia nas operações de financiamento e para determinar o corte de valor que aplica.
Isto afeta as obrigações bancárias sem garantia, as obrigações bancárias garantidas e os ativos emitidos por empresas e o setor público fora da zona euro.
Os bancos oferecem ao BCE ativos como garantia para que lhes empreste dinheiro nas operações de financiamento.
O BCE continuará a aplicar a melhor classificação para os ativos do setor público da zona euro.
Como anunciou em 17 de novembro de 2025, o BCE atualiza os cortes de valor dos ativos que os bancos oferecem como garantia.
O BCE ajusta os cortes de valor para os ativos próprios ou retidos e aumenta os detalhes nos cortes de valor aplicados às reclamações de crédito individuais, considerando também o tipo de amortização de cada reclamação.
O BCE aceitará apenas até o final de 2026 como garantia os créditos de empresas que não cumpram com todos os requisitos das garantias, mas que beneficiem de uma garantia temporária do setor público relacionada com a covid-19, conforme anunciado em 25 de junho de 2026.
Desde a pandemia, o BCE tem duas estruturas de ativos de garantia: a estrutura geral, que é permanente, e outra temporária mais flexível nos critérios de admissão dos ativos.
O BCE quer criar agora uma lista única harmonizada de ativos de garantia disponível para todos os bancos da zona euro, sair definitivamente do quadro de garantias temporário extraordinário que adotou durante a pandemia e voltar a um único quadro de garantias.
Além disso, o BCE atribuirá aos ativos das filiais financeiras das empresas a mesma categoria de corte de valor que às empresas, conforme anunciado em 24 de julho de 2026.
Agora o BCE deverá atribuir-lhes um corte de valor nos seus ativos de garantia da categoria III, podendo ser consideradas devedoras com direito a crédito e estando sujeitas ao fator climático como as empresas-mãe.