BCE valida compra de mais de 30% do Commerzbank pelo UniCredit

O UniCredit obteve uma vitória crucial no braço de ferro com o Governo da Alemanha pela compra do Commerzbank. O banco italiano anunciou que o Banco Central Europeu (BCE) autorizou a instituição a assumir o controlo de uma participação acima dos 30% no rival alemão. Com este aval regulatório, o grupo valida legalmente a posição de quase 48% que já tinha construído no capital do Commerzbank.

Num comunicado citado pela Bloomberg, o UniCredit classificou a decisão do supervisor europeu como um "marco importante" no processo de aquisição.

A administração do banco liderado por Andrea Orcel sublinhou que a 'luz verde' demonstra a avaliação favorável do BCE em relação à operação, além de reforçar a confiança na solidez financeira e no "papel de liderança" do grupo italiano no panorama bancário europeu.

*Em atualização