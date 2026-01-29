BCP faz emissão de dívida de 500 milhões

O banco BCP está a fazer esta quinta-feira, 29, uma emissão de dívida no valor de 500 milhões de euros, segundo a agência de informação financeira Bloomberg.

Esta emissão de dívida sénior preferencial tem uma maturidade de 6,25 anos, ou seja, até 2032.

Na semana passada, o BCP anunciou ao mercado que irá reembolsar antecipadamente 500 milhões de euros em dívida prevista para o próximo ano, no dia 12 de fevereiro, devendo esta emissão de dívida servir para substituir a deste reembolso antecipado.

O banco BCP teve lucros de 775,9 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 8,7% face aos primeiros nove meses de 2024.

Os resultados totais do ano de 2025 serão divulgados em 25 de fevereiro.