BdP adverte que Dalton Pontes não pode exercer atividade financeira em Portugal

Aquela entidade não consta da lista das que estão autorizadas a prestar serviços de pagamento na economia portuguesa. Esta pode ser consultada no 'site' do Banco de Portugal
O Banco de Portugal (BdP) advertiu hoje que Dalton Lopes Tome de Sousa Pontes não está habilitado a desenvolver atividades financeiras em Portugal, nomeadamente serviços de pagamento.

De acordo com o BdP, o sujeito, com o NIF 289478197, que atua em seu nome, ou em nome de terceiros, não está autorizado a prestas serviços ou realizar atividades que são reservadas às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal.

“A prestação dos serviços de pagamento previstos no artigo 4.º do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 novembro, está reservada em Portugal às entidades para tal habilitadas, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do mesmo regime jurídico”, lê-se no ‘site’ do Banco de Portugal.

A lista das entidades autorizadas a prestar serviços de pagamento pode ser consultada no ‘site’ do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt.

Tribunal dá razão ao Banco de Portugal na "guerra" contra fundos internacionais que compraram dívida do BES
