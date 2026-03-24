BdP reduz requisito de rácio de fundos próprios do Banco Montepio para 2,85%

O Banco de Portugal (BdP) reduziu em 25 pontos base o requisito específico de fundos próprios para o Banco Montepio, para 2,85%, comunicou o banco ao mercado.

“Esta redução reflete a avaliação positiva, pelo Banco de Portugal, da evolução do risco global do Banco Montepio”, regista o Banco Montepio em comunicado divulgado esta terça-feira, 24.

No documento, o banco regista que o requisito mínimo para o CET 1 é de 9,59%, o de Tier 1 de 11,62% e o de capital total de 14,33%, contra, respetivamente, 16,4%, 16,4% e 19,5% apurados a 31 de dezembro.

“Considerando os rácios de capital em 31 de dezembro de 2025, o Banco Montepio excede os requisitos mínimos exigidos de CET1, Tier 1 e Capital Total, evidenciando uma sólida solvabilidade e uma elevada capacidade de absorção de choques, em linha com o objetivo de manter uma estrutura de capital robusta e sustentável”, congratula-se a instituição financeira.