BE exige pagamento de 100% dos salários a trabalhadores afetados pela paragem da Autoeuropa

"A Autoeuropa é uma empresa importante para a economia do país. Esperava ouvir mais da parte do Governo, mais da parte do primeiro-ministro, mas também mais responsabilidade da parte da própria empresa. A Autoeuropa é uma empresa que recebeu muitos apoios do Estado ao longo dos últimos anos, tem uma importância imensa na economia portuguesa e para o trabalho de toda uma região do distrito de Setúbal", disse Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas, após uma reunião com a coordenadora das Comissões de Trabalhadores (CT), em Setúbal.