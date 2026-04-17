BEN Builders junta jovens, famílias e escolas em Matosinhos para recriar veículo elétrico com peças LEGO

O CEiiA junta dez equipas para construírem, com peças LEGO, a melhor versão do BEN, carro 100% elétrico português.

Em causa está a primeira edição do BEN Builders, que decorre esta sexta-feira e sábado, 17 e 18 de abril, em Matosinhos, no CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento). Dez equipas, distribuídas pelas categorias de jovens, famílias e escolas competem num evento que antecipa o BEN Lab, uma pilot plant dedicada à fase de transformação em produto das séries especiais do automóvel.

O BEN pode ser conduzido a partir dos 16 anos e é desenvolvido através de uma plataforma digital. Combina a partilha da posse com a partilha do uso, incentivando a utilização intensiva em redes de utilizadores e contribuindo para a redução do número de carros e do espaço de estacionamento nas cidades.

"Acreditamos que a criatividade começa na imaginação e é isso que sempre procurámos estimular no CEiiA ao engenharizar a criatividade em tudo o que desenvolvemos”, faz saber Helena Silva, CTO do CEiiA, em declarações citadas num comunicado.

A iniciativa pretende ganhar escala global, estando as próximas fases calendarizadas entre 2026 e 2027 no Japão, no Brasil (Amazónia), em África e em Itália (Turim).