Bernardo Correia: "Enquanto país, temos de ser capazes de transformar o talento que temos em talento digital"

Quais é que são os setores de atividade mais alinhados ou que estão mais direcionados neste momento para esta transformação digital, para o e-commerce, para as competências digitais, para trabalhar o seu negócio de forma digital?

Isto é uma pergunta super importante porque não deveria ser preciso responder a essa pergunta, ou seja, deveria ser transversal. Todos os setores de atividade têm de ser digitalizados e isso é algo que em Portugal é bom que nós consigamos encaixar, que a transformação digital é transversal a tudo. É claro que, no meio disto tudo, há setores de atividade que são mais importantes para a economia portuguesa como um todo. É sempre importante dar o caso do turismo, porque é também um sucesso de transformação digital. Não há vez que nós não olhemos, por exemplo, para o sucesso dos hoteleiros em Portugal que não tenham a ver com a sua capacidade de transformar o canal de vendas para um canal direto, para se comprar diretamente no site ou em parceiros digitais. As companhias aéreas, a capacidade de transferir consumidores para o seu canal digital e, daí, aumentar as margens do seu negócio. E acho que o próprio Turismo em Portugal, que montou uma estratégia de marketing digital de classe mundial, está farta de ganhar prémios em todo o lado e mais algum pela qualidade da estratégia digital de atração de turistas para Portugal. O segundo setor de atividade que eu acho que é absolutamente crítico, é o retalho, são as vendas. Mas eu acho que há uma componente específica do retalho que tem de ser transformada com mais urgência e que nós temos sentido essa urgência, que é a parte da internacionalização, que é sermos capazes de servir bem não só aos consumidores portugueses, mas aos consumidores internacionais. Aí há algum caminho para percorrerem alguns retalhistas mais tradicionais, mas há inúmeros bons exemplos, alguns dos quais eu já citei. Se eu puder dar mais um exemplo, é o próprio setor de tecnologia português, fortíssimo e é baseado numa década de criação de unicórnios, startups e por aí fora, mas é um setor especificamente muito virado para o B2B, para as vendas a outras empresas. É preciso fazer também um trabalho de transformação de empresas que já são tecnológicas e já são digitais, para que sejam ainda mais competitivas e consigam passar não só de unicórnios e de grandes promessas da tecnologia para grandes empresas estabelecidas, tecnológicas, que possam fazer os seus IPOs e que possam ter uma presença ainda maior no sistema global tecnológico.