Bial assegura exclusividade de venda de seis medicamentos respiratórios da GSK em Portugal

A Bial e a GSK acordaram a promoção, distribuição e venda, em exclusivo para Portugal, de seis medicamentos destinados a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e asma.

Os fármacos em causa são o Elebrato Ellipta, Laventair Ellipta, Revinty Ellipta, Trelegy Ellipta, Anoro Ellipta e Relvar Ellipta. A GSK manterá a titularidade das autorizações de introdução no mercado, cabendo à Bial a representação local dos produtos.

O novo acordo expande uma parceria já em curso, em que a Bial já comercializava três desses fármacos. A empresa portuguesa, com sede na Trofa (distrito do Porto), passa assim a gerir um portefólio alargado da GSK na área respiratória em território nacional. A Autoridade da Concorrência decidiu, a 4 de fevereiro de 2026, não opor-se à operação.

António Portela, CEO da Bial, destaca o impacto económico da área respiratória para o grupo, ao afirmar que o acordo permite "reforçar a nossa posição no mercado nacional na área respiratória, que representa, atualmente, cerca de 13% da nossa faturação global".

Por seu lado, Jeroen van der Lans, diretor‑geral da GSK Portugal, destaca a possibilidade dar continuidade "à parceria histórica com a Bial.”