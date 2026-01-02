Binance permitiu que perfis ligados a suspeitas de terrorismo continuassem a operar

A plataforma de criptomoedas com maior faturação em todo o mundo permitiu que contas suspeitas de financiar grupos terroristas (como o Hamas) continuassem a operar livremente, mesmo depois de uma sanção da justiça norte-americana.A revelação é feita por uma investigação do diário britânico "Financial Times", que teve acesso a dados internos da Binance. Em 2023, a empresa chegou a acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), o Tesouro e a Comissão do Mercado de Futuros para uma multa de 4.368 milhões de dólares. Na origem esteve a violação da lei que se coloca contra o branqueamento de capitais e a regulação do mercado de valores. À data, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, declarou-se culpado e esteve preso durante quatro meses. A empresa comprometia-se ainda a melhorar as políticas de supervisão e conduta... mas não o fez, segundo conclui a mesma investigação.Ora, de acordo com os dados recolhidos pelo diário britânico, a Binance tinha conhecimento de 13 contas que levantavam suspeitas. Estas transacionaram cerca de 1.700 milhões de dólares (1750 milhões de euros) entre 2021 e 2025. Deste valor, 144 milhões (123 milhões de euros) circularam após a Binance chegar a acordo com a justiça norte-americana.Em causa estiveram o financiamento das brigadas Al-Qassam do Hamas, a Jihad Islâmica Palestiniana, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Também reconheceu atacantes de ransomeware e não bloqueou transferências de fundos entre utilizadores norte-americanos e jurisdições sancionadas, como são os casos do Irão, Coreia do Norte, Síria e a Crimeia, na Ucrânia.As contas estão registadas em nome de pessoas residentes na Venezuela, Brasil, Síria, Níger e China.A Binance atingiu recentemente os 300 milhões de utilizadores e está a tentar reentrar nos EUA, onde a Binance.US chegou a ter uma quota de mercado na ordem de 35%, que agora é praticamente nula. Ao mesmo tempo, está a encetar esforços para entrar na Europa, tendo já solicitado pelo menos uma licença para operar, sem ter revelado em que país(es)..Binance integra ChatGPT em plataforma de educação sobre criptomoedas