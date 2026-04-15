Bison Bank triplica lucros para 8,8 milhões em 2025

O Bison Bank teve lucros de 8,8 milhões de euros em 2025, o mais elevado até ao momento e mais do triplo dos 2,5 milhões de euros registados em 2024, disse esta quarta-feira, 15, o banco em conferência de imprensa.

Os resultados de 2025 foram impulsionados pelo impacto positivo de ativos por impostos diferidos (devido a prejuízos de anos anteriores). Sem esse impacto, o lucro recorrente foi de 4,8 milhões de euros.

O Bison Bank vai pagar este ano dividendos pela primeira vez, de 750 mil euros, ao acionista único, a Bison Capital Holding Company Limited (sediada em Hong Kong, China).

Ainda quanto às contas do ano passado, a margem financeira líquida foi de 9,1 milhões de euros, mais 20% do que em 2024, e as comissões bancárias de 8,3 milhões de euros, mais 80%.

Os custos de estrutura subiram 20% para 11,6 milhões de euros, num ano em que o banco aumentou em 22 o número de trabalhadores para 109 pessoas.

Na sequência da resolução do Banif, em 2018 a 'holding' chinesa Bison Capital Financial comprou o Banif Investimento e mudou a marca para Bison Bank.

Sediado em Lisboa, o Bison Bank é especializado em serviços financeiros para clientes de elevado rendimento e património.