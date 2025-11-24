DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Black Friday eleva reclamações e pressiona logística das empresas

Os motivos mais frequentes são atrasos na entrega, falhas de entrega, problemas com trocas e devoluções e deficiente gestão de expectativas no período pós‑festas, revela estudo do Portal da Queixa.
Black Friday eleva reclamações e pressiona logística das empresas
Maria João Gala / Global Imagens
Publicado a

O Portal da Queixa registou um aumento acumulado de 57% nas reclamações relacionadas com a Black Friday entre 2021 e 2024, indicando que o período promocional — agora estendido por várias semanas desde o início de novembro — se transformou num foco de insatisfação dos consumidores portugueses.

Do estudo Barómetro Black Friday 2021–2024 resulta que a maioria dos problemas ocorre no pós‑venda: 64,8% das queixas de 2024 foram apresentadas entre 1 de dezembro e 31 de janeiro. Os motivos mais frequentes são atrasos na entrega, falhas de entrega, problemas com trocas e devoluções e deficiente gestão de expectativas no período pós‑festas. Em 2024, a fraude digital entrou também nos três motivos mais mencionados, apontando para um risco crescente nesse campo.

Do ponto de vista económico, o fenómeno traduz‑se numa pressão adicional sobre cadeias logísticas, serviços de pós‑venda e centros de apoio ao cliente, com impacto potencial na confiança do consumidor e na reputação das marcas. O Portal da Queixa destaca que responder com rapidez e eficácia reduz o impacto negativo.

Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, diz, citado em comunicado, que “a Black Friday já não é um evento de um dia, nem de uma semana — é um ciclo comercial longo, complexo e altamente sensível. A maioria dos conflitos reside no pós‑venda; o maior stress operacional incide na entrega, devolução e reembolso, e não na transação inicial”.

O Portal da Queixa recomenda também que as empresas reforcem a capacidade logística, ajustem prazos de entrega comunicados e ampliem canais de suporte ao cliente para mitigar o aumento de reclamações nesta época.

Black Friday eleva reclamações e pressiona logística das empresas
Portugueses mostram entusiasmo pela Black Friday, mas baixa confiança em distinguir burlas custa milhões
Empresas
Reclamações
Portal da Queixa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt