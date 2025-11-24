Black Friday eleva reclamações e pressiona logística das empresas

O Portal da Queixa registou um aumento acumulado de 57% nas reclamações relacionadas com a Black Friday entre 2021 e 2024, indicando que o período promocional — agora estendido por várias semanas desde o início de novembro — se transformou num foco de insatisfação dos consumidores portugueses.Do estudo Barómetro Black Friday 2021–2024 resulta que a maioria dos problemas ocorre no pós‑venda: 64,8% das queixas de 2024 foram apresentadas entre 1 de dezembro e 31 de janeiro. Os motivos mais frequentes são atrasos na entrega, falhas de entrega, problemas com trocas e devoluções e deficiente gestão de expectativas no período pós‑festas. Em 2024, a fraude digital entrou também nos três motivos mais mencionados, apontando para um risco crescente nesse campo.Do ponto de vista económico, o fenómeno traduz‑se numa pressão adicional sobre cadeias logísticas, serviços de pós‑venda e centros de apoio ao cliente, com impacto potencial na confiança do consumidor e na reputação das marcas. O Portal da Queixa destaca que responder com rapidez e eficácia reduz o impacto negativo.Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, diz, citado em comunicado, que “a Black Friday já não é um evento de um dia, nem de uma semana — é um ciclo comercial longo, complexo e altamente sensível. A maioria dos conflitos reside no pós‑venda; o maior stress operacional incide na entrega, devolução e reembolso, e não na transação inicial”.O Portal da Queixa recomenda também que as empresas reforcem a capacidade logística, ajustem prazos de entrega comunicados e ampliem canais de suporte ao cliente para mitigar o aumento de reclamações nesta época..Portugueses mostram entusiasmo pela Black Friday, mas baixa confiança em distinguir burlas custa milhões