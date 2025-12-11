BlackRock aliena 7,1% da Naturgy em operação de 1,7 mil milhões

A GIP III Canary 1 S.à r.l., veículo ligado à BlackRock, procedeu, esta quinta‑feira, 11, à venda acelerada de 68,8 milhões de ações da Naturgy, correspondente a 7,1% do capital social. As acções foram colocadas a 24,75 euros cada, num total próximo de 1,7 mil milhões de euros, representando um desconto de cerca de 5,3% relativamente ao fecho da sessão anterior.Após a operação, a BlackRock continua a deter 110,7 milhões de ações — cerca de 11,4% do capital — que, segundo fontes do El Economista, ficam sujeitas a um período de bloqueio de 90 dias. O banco JP Morgan actuou como coordenador global exclusivo e notificou a transacção à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários de Espanha (CNMV).A venda eleva o free float da Naturgy para acima dos 25%, abrindo caminho para que a Criteria Caixa consolide a sua posição como principal accionista. Observadores do mercado apontam que a operação pode reduzir o papel de influência da BlackRock na energética, colocando‑a num papel mais estritamente financeiro..Mercado português é "dinâmico" mas enfrenta "alguns desafios", alerta Blackrock