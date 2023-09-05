BlackRock reforça posição no capital da EDP Renováveis

O fundo de investimento BlackRock reforçou a posição no capital da EDP Renováveis, com um aumento dos direitos de voto, foi esta terça-feira comunicado ao mercado..De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Blackrock notificou a EDP Renováveis (EDPR) de que em resultado de transações executadas a 31 de agosto de 2023, "aumentou a sua participação para valores acima do patamar mínimo de 3% para posições acionistas qualificadas"..Após estas transações, a Blackrock passa a deter "31.378.076 direitos de voto na EDPR", o que corresponde a 3,065% do total de direitos de voto na empresa..Em março, o fundo de investimento já tinha reforçado o capital para acima de 3%..Nessa altura, a BlackRock tinha ficado com 30.033.503 direitos de voto na empresa de energias renováveis, que correspondiam a 3,127% do total..As ações da EDP Renováveis fecharam a cair 1,52% para 16,50 euros.