BMcar anuncia investimento de 15 milhões de euros para expansão e digitalização

A BMcar, um dos principais representantes do BMW Group na Península Ibérica, anunciou um investimento de 15 milhões de euros entre 2025 e 2026 para expandir e modernizar as suas operações, no âmbito do plano estratégico "Mission One". Este investimento reforça o papel da empresa na mobilidade em Portugal, prevendo a criação de novos postos de trabalho e a revitalização das cidades onde atua.Com este plano, a BMcar espera alcançar um volume de negócios de 500 milhões de euros já em 2025 e aumentar a sua quota de mercado em 25% até 2027, com a ambição de ultrapassar 1.500 milhões de euros em faturação até ao final do período.A estratégia inclui o lançamento da BMcar Online 2.0 e o fortalecimento das competências do seu Centro de Transformação Digital, que visa simplificar processos e melhorar a experiência de compra online. Além disso, a BMcar já iniciou a abertura de dois novos concessionários em Guimarães e Famalicão e está a preparar a inauguração da BMW Motorrad no Porto, criando mais de 20 novos postos de trabalho diretos.Atualmente, a BMcar conta com cerca de 40 mil clientes regulares e já 70% das suas vendas de veículos novos são de modelos elétricos ou híbridos. Pedro Rodrigues, CEO da BMcar, afirma que "missão é clara" e passa por "antecipar tendências e dar resposta a um consumidor cada vez mais digital, exigente e consciente. Queremos liderar esta nova era automóvel em Portugal, unindo tecnologia, sustentabilidade e proximidade".A BMcar fechou 2024 com o melhor resultado da sua história, com um crescimento de 55% em Portugal e 171% nas operações internacionais entre 2022 e 2024, ultrapassando os 470 milhões de euros em volume de negócios e vendendo mais de 10.500 unidades. O novo Plano Estratégico "Mission: ONE" visa vender 35.000 veículos e realizar mais de 300.000 intervenções em pós-venda. .BMCar investiu três milhões de euros em novo espaço no Porto