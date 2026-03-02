BMcar fatura 300 milhões em 2025 em Portugal e antecipa objetivo em dois anos

O grupo BMcar atingiu em 2025 em Portugal o volume de negócios previsto para 2027, de 300 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira, 2, o representante da BMW na Península Ibérica, onde faturou 500 milhões de euros no total.

Em comunicado, o grupo afirma que este desempenho “confirma o otimismo na concretização do objetivo para o período 2025-2027”, em que prevê superar os 1.500 milhões de euros de faturação e aumentar em 25% a sua quota de mercado.

A BMcar destaca o investimento de 15 milhões de euros no mercado português entre 2025 e 2026, na expansão e renovação digital e física das suas operações, e o crescimento de 20% em unidades vendidas em Portugal no último ano.

No total, o grupo vendeu 5.800 unidades em Portugal em 2025, essencialmente veículos com tecnologia total ou parcialmente eletrificada, no âmbito da aposta feita na sustentabilidade.

No país, a estratégia da BMcar passa pelo lançamento do BMcar Online 2.0 e pelo reforço das competências do seu Centro de Transformação Digital, que “irá melhorar a simplificação e eficiência de processos, acelerar a experiência de compra ‘online’ e garantir soluções de mobilidade personalizadas”.

Paralelamente, a BMcar está a concretizar a renovação tecnológica e física de todos os seus espaços e a preparar a abertura da BMW Motorrad (motas) no Porto, no segundo trimestre deste ano, que criará mais de 20 novos postos de trabalho diretos.

Com cerca de 40.000 clientes regulares em Portugal, a BMcar tem apostado em acompanhar a mudança de paradigma da mobilidade, correspondendo atualmente 70% das suas vendas de viaturas novas a veículos elétricos ou híbridos.

Parceiro do BMW Group em Portugal desde 1994, a BMcar expandiu-se para Espanha em 2022, com a aquisição da BMW Madrid, o maior concessionário do BMW Group na Península Ibérica, contando atualmente com oito localizações e mais de 380 trabalhadores em Portugal e três operações em Madrid.

Nos últimos três anos, o grupo cresceu 55% em Portugal e 171% considerando a operação em Espanha, tendo vendido em 2025 mais de 10.500 unidades e realizado mais de 85.000 intervenções nos serviços pós-venda.

Em 2019 lançou a BMcar Online, o primeiro concessionário digital da marca.