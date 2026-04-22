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Boeing reduz prejuízo para 76 milhões no 1º. trimestre

Entre janeiro e março, o grupo registou um volume de negócios de 22,28 mil milhões de dólares, um aumento homólogo 14%.
Boeing reduz prejuízo para 76 milhões no 1º. trimestre
Patrick T. Fallon / AFP
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A fabricante aeronáutica norte-americana Boeing registou um prejuízo líquido de 90 milhões de dólares (cerca de 76 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, anunciou esta quarta-feira, 22.

No primeiro trimestre do ano, a Boeing reduziu o prejuízo para 90 milhões de dólares, contra os 123 milhões no primeiro trimestre de 2025.

Entre janeiro e março, o grupo registou um volume de negócios de 22,28 mil milhões de dólares, um aumento homólogo 14%.

Neste período, a fabricante entregou 143 aviões comerciais, um recorde desde o mesmo período de 2019.

O presidente executivo (CEO) da Boeing, Kelly Ortberg, afirmou que nos últimos meses a empresa conquistou grandes vitórias e alcançou marcos importantes.

Kelly Ortberg explicou que o grupo registou “progressos constantes a todos os níveis”, após uma crise profunda relacionada com problemas de qualidade na produção, mas “ainda há muito a fazer”.

A Boeing registou, no ano passado, o seu primeiro lucro líquido anual desde 2018, no valor de 1,89 mil milhões de dólares (1,59 mil milhões de euros), graças à mais-valia com a alienação da Digital Aviation Solutions.

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