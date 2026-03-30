Bolt lança apoio a condutores TVDE para mitigar custos com combustíveis

A Bolt anunciou uma iniciativa de apoio aos motoristas TVDE, que passa pela atribuição de 400 vales de combustível, cada um no valor de 25 euros, aos condutores que cumprirem os critérios de atividade definidos pela plataforma entre 30 de março e 5 de abril.

Os vouchers serão creditados automaticamente na aplicação Bolt Driver aos motoristas que completem mais de 250 km em corridas durante o período da campanha, sendo favorecidos aqueles com maior número de viagens.

Os beneficiários deverão ativar o código promocional na app parceira Ryd para dispor do saldo de 25 euros, que é deduzido automaticamente no momento do abastecimento ao selecionar o posto através da mesma aplicação.

A medida integra‑se num pacote ampla de benefícios com a Ryd, que oferece um desconto adicional por litro de até 0,15 euros, criando uma poupança contínua ao longo do ano que pode ser acumulada com os vales para os elegíveis, explica a empresa em comunicado.

A Bolt sublinha que a iniciativa responde ao aumento dos custos com combustíveis, que têm pressionado as margens operacionais do sector de transporte privado em Portugal.

Do lado institucional, a empresa apela à gestão cuidada de horários e à realização de pausas regulares pelos motoristas, vincando a preocupação com segurança e bem‑estar.

Mário de Morais, diretor‑geral da Bolt Portugal, frisou, no mesmo documento, que a plataforma procura formas práticas de apoio aos seus colaboradores e considerou esta ação mais um contributo nesse sentido.

Paralelamente, a Bolt destaca a crescente eletrificação da frota TVDE em Portugal — cerca de 43% dos veículos são já elétricos — o que, na sua visão, reduz a exposição dos condutores à volatilidade dos preços dos combustíveis e mitiga riscos futuros para os custos operacionais.

O anúncio surge num contexto mais amplo de medidas governamentais destinadas a travar os efeitos do aumento dos combustíveis, provocado pela instabilidade no Médio Oriente.

De salientar que o Governo aprovou um conjunto de apoios temporários, com um custo estimado em cerca de 150 milhões de euros por mês, que abrange desde a manutenção do desconto no ISP até subsídios ao gasóleo profissional, auxílio a sectores como agricultura e pescas, e apoios a táxis e instituições de solidariedade, em vigor entre 1 de abril e 30 de junho.