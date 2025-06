Bolt procura novo líder para o negócio TVDE em Portugal no LinkedIn

Contactada, fonte oficial da Bolt Portugal explica que a procura pela vaga é um sinal "muito positivo". "É um sinal claro que o setor da mobilidade tem crescido no interesse da esfera pública, com particular destaque para Portugal neste caso, e que a Bolt se apresenta enquanto um dos líderes no desenvolvimento de cada vez melhores soluções de mobilidade", adiantou a mesma fonte.