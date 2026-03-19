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Bondalti obtém apoio de 77,23% à OPA sobre espanhola Ercros

Num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), a empresa anunciou o resultado da oferta pública de aquisição (OPA).
João de Mello, presidente do conselho de administração da Bondalti. Foto: D.R
João de Mello, presidente do conselho de administração da Bondalti. Foto: D.RD.R.
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O grupo português Bondalti obteve o apoio de 77,23% do capital da química espanhola Ercros na sua oferta pública de aquisição (OPA) sobre esta empresa catalã.

Num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), a empresa anunciou esta quinta-feira, 19, o resultado da oferta pública de aquisição (OPA).

No entanto, há alguns dias a Bondalti já comunicou que a OPA tinha avançado, ao ter superado 50% dos direitos de voto efetivos da Ercros.

Assim sendo, a Bondalti assume o controlo da Ercros, já que sua OPA foi aceite por 70,61 milhões de ações, representativas de 77,23% do capital.

João de Mello, presidente do conselho de administração da Bondalti. Foto: D.R
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