Bondalti reúne mais de 50% dos votos na OPA à Ercros em operação de 330 milhões de euros

A portuguesa Bondalti anunciou hoje que a sua Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a totalidade das ações da espanhola Ercros alcançou um nível de aceitação preliminar superior a 50% dos direitos de voto efetivos, segundo comunicado enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

O resultado final será o publicado oficialmente pela CNMV no prazo legal.

A oferta, autorizada a 10 de fevereiro, propõe o pagamento em numerário de 3,505 euros por ação e origina uma operação com um valor aproximado de 329 milhões de euros, lançada em março de 2024.

O conselho de administração da Ercros emitiu, em fevereiro, um parecer desfavorável à OPA, com três administradores a declararem a intenção de não alienar as suas participações. Nem todos os administradores partilharam essa posição, já que Lourdes Vega, consultora independente e coordenadora adjunta da empresa, qualificou a proposta como “razoável” e considerou a OPA “uma alternativa válida para os acionistas”.

A Bondalti contestou o relatório do conselho, apontando “inconsistências” e omissões, como a não referência à opinião favorável de uma administradora e ao parecer positivo das secções sindicais majoritárias da CCOO e da UGT na Ercros.

A portuguesa criticou ainda a sugestão de que a Ercros seria diluída e perderia relevância num grupo maior, sublinhando que a indústria química é a atividade fundadora do Grupo José de Mello desde 1898.